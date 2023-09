Lista Pallone d’Oro, c’è Onana: “Troppo facile eleggere miglior portiere Champions 2022/23”

Stagione da ricordare per il camerunense ex Inter, candidato sia al premio Yashin che al Pallone d'Oro 2023

La stagione 2022/23 è stata decisamente da ricordare per André Onana: il portiere camerunense, al suo primo anno con la maglia dell'Inter, si è messo in mostra sia in Italia che in Europa, arrivando fino alla finale di Champions League con il record di clean sheet nella competizione, prima del suo trasferimento al Manchester United.