Risultato segreto

Il giornalista ha sottolineato come si fosse deciso di tenere segreti i risultati fino all'inizio della cerimonia: «Nessuno lo sapeva, né al Real né al City. L'emozione che Rodri ha provato sul palco è la risposta migliore. Non era a conoscenza di nulla. E questa sua emozione mette fine a ogni speculazione secondo la quale avremmo potuto mettere in guardia l’uno o l’altro. La pressione però è stata forte, tutti i i club favoriti hanno insistito per avere l'informazione. Ho avuto molta pressione dal Real Madrid. Ma, come con gli altri club, sono sempre stato chiaro, giusto. Forse il mio silenzio li ha spinti oltre il limite», ha aggiunto spiegando che è stato comunque 'spiacevolmente sorpreso' dalla decisione delle merengues di non recarsi a Parigi.