Tra gli ospiti alla cerimonia del Pallone d'Oro c'è anche Luis Figo, vincitore nel 2000. Una serata tutt'altro che tranquilla per il portoghese, che sul proprio profilo X si è scagliato contro un portale madridista, accusandolo di avergli attribuito parole non dette: "Non so chi gestisce questo account, ma o rettificate questo post o vi dovrò querelare, perchè quelle non sono le mie parole e se volete fare polemica la faremo in triunale!".