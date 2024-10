Pallone d’Oro, Condò svela: “Ecco chi ho votato e la mia top 4”

Paolo Condò svela i suoi voti per il Pallone d’Oro. Il giornalista a Sky Sport ha parlato così delle sue preferenze: “Io ho votato per il podio esatto: Rodri primo, Vinicius secondo e terzo Bellingham.

Mi fa molto contento perché ho sempre considerato gli ultimi 15 anni, quelli della 'dittatura' Messi-Ronaldo, un periodo nel quale molti giocatori meritevoli non sono emersi. Fra questi, io ho sempre avuto tre nomi in testa: Pirlo, Xavi e Iniesta. Il Pallone d'Oro non è la Scarpa d'Oro, quindi sono molto contento che lo abbia vinto uno straordinario fuoriclasse del centrocampo come Rodri.