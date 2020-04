Un nuovo ostacolo alla ripartenza della Serie A. CorSera: “Pallone possibile veicolo del virus”

Non solo il contatto tra giocatori, ma ora anche il pallone rischia di essere veicolo di contagio. A riportarlo è il Corriere della Sera che sottolinea come il comitato tecnico scientifico, per il momento, resti intransigente su eventuali contatti tra calciatori. “E c’è poi una certa preoccupazione anche per il pallone, inteso come attrezzo: secondo gli scienziati potrebbe veicolare il virus”, evidenzia il quotidiano che pone così l’accento sul nuovo potenziale rischio per il calcio, mentre altri sport hanno già pensato ad un fattibile piano B. “Non è un caso che pure nel protocollo che il tennis sta preparando si suggerisce di usare sempre il guanto per la mano con cui si lancia la palla nel servizio o con la quale si raccolgono le palline”, aggiunge il CorSera.