Pallotta: “Zaniolo-Nainggolan? Baldini chiamò l’Inter e disse loro che…”

Le parole dell'ex presidente della Roma, che ha concesso una lunga intervista a The Athletic

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di The Athletic, James Pallotta, ex presidente e proprietario della Roma, è tornato sull'acquisto dall'Inter di Nicolò Zaniolo, scambiato con Radja Nainggolan nell'estate del 2018: "100% merito di Baldini. Franco chiamò l’Inter e disse loro che non avremmo ceduto Nainggolan se non in cambio di Zaniolo. Monchi chiese chi fosse", le sue parole.