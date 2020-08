In Spagna – Inter, piace De Paula. Nessuna offerta formale, ma c’è concorrenza di due club

In Spagna si parla del mercato dell’Inter e in particolare del giovane attaccante del Palmeiras, Patrick De Paula. Secondo quanto scrive ESPN, il ventenne (è nato a Rio de Janeiro nel 1999) sarebbe nel mirino di tre importanti club europei. L’Atletico Madrid di Simeone, l’Olympique Marsiglia e l’Inter, appunto. Le stesse indiscrezioni spiegano che non sono però arrivate offerte per il calciatore che il club brasiliano valuta attorno a 10 mln di euro.

(Fonte: ESPN – El Desmarque)