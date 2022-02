Palmeri: “Con l’Inter l’Italia ha fatto bella figura. Inzaghi non ha colpe. Lautaro…”

Ospite di TMW Radio, il giornalista Tancredi Palmeri ha elogiato la prestazione di ieri dell'Inter contro il Liverpool

“Per 75 minuti non si è vista la differenza tra il calcio italiano e la massima espressione di quello inglese. Poi il Liverpool aveva una panchina migliore e, aggiungo, anche una mentalità superiore. Il Liverpool è la più ingiocabile in questo momento, ancora più di Psg e City”.

“Non aver concretizzato, Lautaro uno dei peggiori in campo. Inzaghi non si può rimproverare: ha preparato alla grande la partita, l’ha svolta bene ma manca ancora l’ultimo quarto d’ora. Sono tappe da fare per forza. I primi venti minuti dell’Inter nel secondo tempo sono stati travolgenti. Doveva fare due gol, ne ha fatti zero. Mai avevo visto Klopp fare quattro cambi pochi minuti dopo l’intervallo. Ha cambiato tutta la mediana: questo la dice tutta su come stava andando la partita. Il calcio italiano ha fatto un buonissima figura ieri sera”.