Palmeri: “Calhanoglu all’Inter? I milanisti cosa pensavano di Ronaldo nel 2006?”

Il commento del giornalista: "I tifosi del Milan hanno sognato Icardi, anche per fare uno smacco agli interisti: non sarebbe stato lo stesso"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così della reazione dei tifosi milanisti in merito al passaggio di Hakan Calhanoglu all'Inter: "Vorrei chiedere loro se nel 2006 esprimevano lo stesso dissenso per Ronaldo. Capisco che i milanisti siano arrabbiati e offesi, ma è fine a se stesso: non è la prima e non sarà neanche l'ultima che succederà un trasferimento così. E poi i tifosi del Milan hanno sognato Icardi, anche per fare uno smacco agli interisti: non sarebbe stato lo stesso? La maglia si può baciare, sapendo che però vale solo per quel momento, non significa che è per sempre. Dico ai tifosi di non illudersi con nessuno. La cosa più produttiva è analizzare perché la società ha perso due giocatori così, tra i più importanti, a parametro zero. Non c'è stata strategia manageriale, avrebbero dovuto cederli l'anno scorso".