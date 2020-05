Icardi, accordo Inter-PSG. Palmeri: “Non si vedeva un giocatore venduto peggio dai tempi di…”

La notizia dell’accordo tra Inter e PSG per il riscatto di Mauro Icardi ha creato discussioni tra gli addetti ai lavori per la cifra che si attesta a 50 mln più 8 di bonus. Il giornalista Tancredi Palmeri, con un post su Twitter, ha commentato così l’operazione in ottica Inter:

“Non si vedeva un giocatore venduto peggio di Icardi da quando fu venduto Ronaldo al Real Madrid“, il commento di Palmeri che poi aggiunge: “Svenduto a 70 uno che valeva il doppio mentre i Coutinho venivano pagati 120”.