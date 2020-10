Palmeri: “L’Inter ha fatto i due colpi più importanti in assoluto, voto 7. Ma deve sperare…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Tancredi Palmeri ha giudicato in termini positivi il mercato concluso dall’Inter che, a suo dire, ha piazzato i due colpi più importanti in assoluto: Hakimi e Vidal. Ecco le sue parole:

“Con Hakimi e Vidal ha piazzato due dei colpi più importanti in assoluto. Con Nainggolan, Perisic e Kolarov ha allungato alla grande la panchina. Con Darmian ha preso un quasi titolare. Dal punto di vista numerico però perdendo Godin, Candreva e Biraghi si era resa necessaria certi acquisti o permanenze. Alla fine ottiene un rosa che ha quasi tutto e se la gioca con la Juve alla pari per essere più la completa, sperando di aver fatto bene i propri calcoli in difesa“.

(Fonte: TMW)