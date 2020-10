Pedullà: “Hakimi colpo dell’anno, tra i primi 3 in Europa in quel ruolo. E Vidal all’Inter…”

Nel corso del suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha detto qual è secondo lui il colpo dell’anno, messo a segno dall’Inter: “Un nome in cima, specialista di fascia dell’anno, è quello di Hakimi: sensazionale sprint dell’Inter, giocando di anticipo su tutti e non si capisce per quale motivo il Real non creda nei grandi interpreti di proprietà e se ne liberi facilmente. In quel ruolo, oggi, Hakimi è tra i primi tre in Europa. Ci sono i grandi botti, ma anche gli acquisti utilissimi, alla ricerca di equilibri perfetti”.

Pedullà poi elenca i due colpi secondo lui più ideali e fa i nomi di Bakayoko per il Napoli e Arturo Vidal per l’Inter: “Il suo Arturo, sceneggiatura di Antonio Conte, per quella fantastica scorciatoia di cattiveria, personalità, senso del gol, tutto”, si legge.