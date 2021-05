Inter, Lautaro: “Scudetto non facile, è stata lunga. La scommessa fatta…”

Le parole dell'attaccante argentino ai microfoni di Inter TV alla ripresa degli allenamenti

Lautaro Martinez è stato tra i protagonisti assoluti della stagione nerazzurro. Il Toro, alla sua prima gioia in Italia, ha commentato con grande entusiasmo la vittoria dello scudetto ai microfoni di Inter TV: "E' stata una grande emozione, ho festeggiato a casa con la mia famiglia e anche in videochiamata con i miei parenti in argentina, anche loro erano molto contenti. Una dedica per un compagno? E' per tutti, perché abbiamo lavorato tutti e insieme siamo migliorati tanto in questa stagione nel corso degli allenamenti. Siamo felici perché abbiamo raggiunto uno scudetto non facile, è stata lunga. Il primo a scrivere in chat 'olè' dopo Sassuolo-Atalanta è stato Sensi. Avevo scommesso che avrei fatto un tatuaggio in caso di scudetto? Lo farò questa settimana o la prossima".