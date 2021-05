Palmeri: “Conte-Real Madrid, c’è qualcosa di concreto: ecco la situazione”

Il giornalista Tancredi Palmeri spiega la situazione di Antonio Conte con il futuro dell'allenatore leccese tutto da scrivere

Alessandro De Felice

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato del futuro di Antonio Conte. Il tecnico leccese potrebbe lasciare l'Inter: sulle sue tracce c'è il Real Madrid:

"Ho sempre scritto che la permanenza di Conte all’Inter è ancora lo scenario più credibile, che è la sua volontà, e che anche a prescindere dagli errori di Zhang c’è comunque un contratto da 12 milioni che tiene legato Conte che extrema ratio è la ragione più convincente, anche perché altrimenti dove va, considerato che non c’è nessuno dei top 10 club europei che gli faccia un’offerta al momento, e quel popò di offerta. Tutto vero e confermato, ma qualcosa è cambiato.

È cambiato che Antonio Conte e il Real Madrid non è soltanto una suggestione giornalistica. C’è qualcosa di concreto. Non sarebbe corretto dire che è il favorito né che sia l’opzione più probabile. Ma è diventato una possibilità. Questo lo stato dell’arte: il Real Madrid non ha ancora deciso cosa fare del proprio destino, in molti sensi. Zidane è orientato ad andarsene, anche se poi esce Benzema che dice a L’Equipe che secondo lui rimarrà, e a 48 ore dalla fine del campionato ancora non c’è niente di ufficiale.

Il che vuol dire che c’è un orientamento ma che il dado non è ancora tratto. E questo vale anche per Florentino. Che è vero che è quello che decide al Real Madrid, ma lui stesso non è sicuro di che strada intraprendere. E anche se il Real Madrid non è quel ginepraio di voci che è il Barcellona, ci sono tuttavia almeno un paio di correnti all’interno della dirigenza più alta. E nella corrente che vuole l’allontanamento di Zidane, c’è la volontà di andare su Conte.

È stato messo a conoscenza della situazione Antonio, e attende incuriosito. Non è detto che sia la scuola di pensiero che riuscirà a convincere su Florentino, ma il nome è sul tavolo. E c’è un precedente: 2 anni e mezzo fa, ottobre 2018, quando Lopetegui stava per essere sostituito per far posto a Solari, era già stato trovato un accordo con Antonio Conte. Tutto fatto per volontà di Florentino, ma saltò perché i senatori con alla guida Sergio Ramos si opposero strenuamente al vedere arrivare un sergente di ferro.

Adesso Sergio Ramos non sa nemmeno se giocherà ancora nel Real Madrid, e gli altri senatori hanno la cresta bassa, non essendo certo più quelli che venivano da 3 Champions consecutive. Conte al Real Madrid non è l’opzione più probabile, ma è una possibilità concreta".