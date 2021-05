Palmeri: “Donnarumma aveva accordo con l’Inter, Raiola lo portò al Milan. Nessuno…”

Il commento del giornalista: "In quel caso nessuno si scandalizzò dei procuratori. Qua santi non ce n’é, ognuno ha suo interesse"

"Raiola è quello che nottetempo diventò procuratore Donnarumma portandolo al Milan nonostante avesse già l’accordo con l’Inter. In quel caso nessuno si scandalizzò dei procuratori. Qua santi non ce n’é, ognuno ha suo interesse: club, giocatori, procuratori. Alcuni meglio d’altri". Questo il commento di Tancredi Palmeri, giornalista, in merito alla scelta del Milan di non rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma viste le altissime richieste del suo procuratore Mino Raiola.