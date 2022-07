Palmeri: “Dybala? Ha sbagliato l’Inter, ma l’errore più grosso l’ha fatto il Napoli”

Intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, il giornalista commenta l'arrivo di Dybala alla Roma

Intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, Tancredi Palmeri, ha commentato l'arrivo di Paulo Dybala alla Roma: "Ha sbagliato l'Inter a lasciarselo sfuggire, bruciando il vantaggio che aveva. Il problema è stato il non riuscire a vendere gli esuberi. L'errore più grosso l'ha fatto il Napoli: aveva i soldi necessari e la qualificazione in Champions, inoltre sarebbe servito tecnicamente oltre che all'immagine. All'Inter brucia essere stata beffata, ma al Napoli fa male davvero".