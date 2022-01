Palmeri: “L’Empoli ha giocato bene di squadra. L’Inter poteva distrarsi un po’ meno”

Il giornalista commenta la vittoria della squadra di Inzaghi contro i toscani in Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Empoli in Coppa Italia. Questo il commento del giornalista: "L’Empoli ha giocato bene di squadra, un paio di elementi hanno spiccato come Henderson, Bajrami e Cutrone. L’Inter poteva distrarsi un po’ di meno, solo nel corso della partita ha capito che doveva mettersi le gambe in spalla e giocare”. Conte rimonta 2 gol al Leicester nel recupero. Manca alla Serie A? “Mancherà sempre, non può mai non mancare".