Moviola Torino-Inter, Palmeri: “Gol Sanabria irregolare. Inspiegabile che il Var…”

Il gol segnato da Sanabria per il momentaneo pareggio tra Torino e Inter sarebbe irregolare: ecco l'analisi dell'episodio da moviola di Tancredi Palmeri.

Tancredi Palmeri è intervenuto per commentare un episodio da moviola di Torino-Inter . Il giornalista sportivo ha analizzato il gol segnato da Sanabria in un'autentica mischia, che ha visto anche rimanere Barella a lungo a terra dopo uno scontro con de Vrij .

"Effettivamente il gol del Torino è irregolare, Zaza e Sanabria spingono Skriniar mentre spiove il pallone che lui sta per intercettare. Abbastanza inspiegabile che il Var non lo veda se l’ho visto io perfino in tempo reale", ha affermato sui social Tancredi Palmeri.