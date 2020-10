Dybala, lite con Paratici. Palmeri: “Immaginate la guerra termonucleare se Eriksen avesse…”

Mentre attorno all’Inter tutti parlano, ancora, di Christian Eriksen e del suo utilizzo col contagocce, in casa Juventus il problema Paulo Dybala. L’argentino ha infatti avuto un durissimo confronto con il ds Fabio Paratici per non essere stato inserito durante la gara col Crotone. In merito alle due situazioni il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto su Twitter:

“Immaginati la guerra termonucleare se Eriksen avesse confrontato Marotta nel tunnel perché non giocava e poi avesse messo un like a un tweet che chiedeva spiegazioni a Conte sul suo mancato impiego. E invece”.