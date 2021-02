Palmeri: “Ibra a Sanremo perché non crede allo scudetto. Milan in imbarazzo”

Le considerazioni del giornalista a proposito del tema che tiene banco nella cronaca sportiva di questi giorni

Il derby perso amaramente con l'Inter non è l'ultima brutta notizia per il Milan. I rossoneri sono ora costretti a fare i conti con l'imbarazzo in cui li ha trascinati Zlatan Ibrahimovic per la questione Sanremo. Ne parla Tancredi Palmeri nel suo editoriale per TMW: "Ibrahimovic non crede allo scudetto. Perché se già in estate, quando ancora doveva raggiungere l’accordo con il Milan, aveva raggiunto un accordo come quello bislacco per Sanremo, allora vuol dire che Ibra non crede allo scudetto. Perché uno che crede allo scudetto non può pensare che passare 6 giorni consecutivi a marzo appresso a un impegno totalizzante come Sanremo possa essere indolore per la lotta al titolo".