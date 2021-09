Palmeri: “Inter, devi già correre: il debutto col Real è già decisivo perché…”

Le parole del giornalista: "Il debutto è già decisivo: perché l’Inter provenendo dalla fascia 1 ha l’obbligo di provarci per il primo posto"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così in vista dell'esordio in Champions League dell'Inter contro il Real Madrid: "Il debutto è già decisivo: perché l’Inter provenendo dalla fascia 1 ha l’obbligo di provarci per il primo posto, senza badare a quanto sfigato sia stato il sorteggio. E se ha questo dovere di provarci, allora vincere contro il Real Madrid diventa quasi obbligatorio, sicuramente lo è pareggiare. Perché poi risulta difficile pensare a un nuovo Bernabeu violato. Ed è vero che l’anno scorso nel loro gruppo a 90 minuti dalla fine tutto fosse possibile, ma è anche vero che non c’è miglior salumiere con la coppa di quanto non lo sia Ancelotti. Deve subito correre l’Inter, come nessun altro".