Palmeri: “Inter-Empoli? I nerazzurri potevano distrarsi meno. Durante la gara…”

Il pensiero del giornalista sull'ottavo di finale di Coppa Italia andato in scena ieri sera al Meazza

Tancredi Palmeri, opinionista di Sportitalia e BeIN Sports, in diretta nell’editoriale su TMW Radio., si è soffermato anche su Inter-Empoli di ieri sera. Queste le sue parole: “L’Empoli ha giocato bene di squadra, un paio di elementi hanno spiccato come Henderson, Bajrami e Cutrone. L’Inter poteva distrarsi un po’ di meno, solo nel corso della partita ha capito che doveva mettersi le gambe in spalla e giocare”.