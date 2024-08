Presente negli studi di Sport Italia, Tancredi Palmeri ha parlato del mercato dell'Inter. Il giornalista sottolinea le due richieste fatte da Inzaghi alla dirigenza: "Inzaghi ha chiesto due cose: il quinto attaccante, che non può essere Correa che torna di scarto dal Marsiglia. Poi aveva chiesto un difensore esperto, pronto che porta surplus di esperienza che serve. Gudmundsson non è arrivato, ma non si parla del difensore esperto".

"In questo momento ha de Vrij ai box, Acerbi che si è operato a giugno e Bastoni. Siccome potrebbe avere di un difensore in difesa, effettivamente di un Hermoso ne avrebbe bisogno. Inzaghi si trova di nuovo in questa situazione di dire: "Ho Champions con due giornate in più, campionato molto più competitivo querst'anno". Con tutti quelli in quel reparto ci devi fare Natale, Pasqua e Capodanno".