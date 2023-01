Palmeri: “Inter, il primo tempo poteva finire 3-0. Inzaghi, giocata benissimo”

Intervenuto ai diretta su Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha commentato così la vittoria dell'Inter ai danni del Napoli: "Quel poco di buono che è riuscito a fare il Napoli in fase offensiva è venuto sempre dalle invenzioni di Kvaratskhelia, limitato benissimo oggi dall'Inter. Il primo tempo sarebbe potuto chiudersi 3-0 per i nerazzurri, e nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Simone Inzaghi se l'è giocata benissimo, arretrando di 15 metri la squadra come fatto a Bergamo e contro il Barcellona, lasciando l’iniziatvia intrecettando palloni e ripartendo. Così la squadra non ha solo trovato il vantaggio, ma ha intimidito l'avversario".