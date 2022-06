Palmeri: “Inter, Lukaku meglio averlo: ma il problema è al prezzo di chi”

"La mia opinione è meglio averlo Lukaku che non averlo. Però al prezzo di chi, quello è il problema. Non sono sicurissimo che Dumfries sia così facilmente sostituibile, mentre con Lautaro e Dybala l’esigenza di Lukaku è relativa". Questo il pensiero di Tancredi Palmeri, giornalista, in merito al possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: quest'operazione comporterà però qualche sacrificio in rosa, vedremo di chi.