Palmeri sull’Inter: “Si sta esponendo ad un rischio emergenza alto”

Intervenuto sulle colonne di Sportitalia, Tancredi Palmeri ha fatto il punto sull'Inter ad una settimana esatta dall'esordio in campionato contro il Genoa a Marassi:

"A proposito di rischi, li sta prendendo l’Inter: il rischio carta di identità su cui avevo avvertito sta presentando subito il suo conto nel precampionato con una serie di infortuni l’anno scorso mai capitati. Vedremo se sarà una coincidenza o se l’anno scorso è stato un incantesimo, ma è un fatto che non prendendo due forze fresche in difesa e in attacco l’Inter si espone a un rischio emergenza alto".