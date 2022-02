Palmeri: “L’Inter sta dominando. Deve rimproverarsi margine così stretto”

L'analisi del giornalista: "Nel momento in cui il Milan prova ad alzare la testa con Leao, l’Inter colpisce non a caso con Perisic, migliore in campo"

Marco Astori

"Nel momento in cui il Milan prova ad alzare la testa con Leao, l’Inter colpisce non a caso con Perisic, migliore in campo con Brozovic e Maignan. Alla fine sono 7 occasioni a 2 per l’Inter che deve rimproverarsi un margine così stretto, ma che sta dominando". Questa l'analisi del primo tempo del derby di Tancredi Palmeri, giornalista: l'Inter al momento è in vantaggio sul Milan grazie al gol al volo di Ivan Perisic.