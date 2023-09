Palmeri: “Italia, fischi a Donnarumma giustificati pur di compiacere i milanisti”

"Davvero è così difficile capire che i fischi a Donnarumma non son giustificati mentre è in Nazionale?", se lo chiede ancora Tancredi Palmeri all'indomani di Italia-Ucraina del Meazza. Il gesto nei confronti del portiere azzurro non è di certo passato inosservato. Anzi, ha fatto il giro del mondo e non ha raccolto grandi favori.