Palmeri: “Lautaro, Lukaku e Dybala possono ritrovarsi all’Inter. Se il Toro andrà…”

"Reitero che non è assolutamente esatto dire che Lautaro verrebbe venduto per prendere Lukaku e Dybala. I tre possono ritrovarsi assieme. Il che non significa che Lautaro non sarà venduto. Ma se succederà, sarà perché si deve per esigenze economiche, non per fare posto". Così su Twitter Tancredi Palmeri, giornalista, in merito alla possibilità dell'Inter di avere la prossima stagione un reparto d'attacco formato da Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Paulo Dybala.