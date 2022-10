Palmeri: “Fosse per Marotta, avanti con Inzaghi. Ma inizio a pensare che in dirigenza…”

Al canale Twitch di calciomercato.it, Tancredi Palmeri ha parlato così del momento di casa Inter e in particolare di Simone Inzaghi

”Inzaghi? Se fosse per Marotta si continuerebbe così perché non c'è una migliore alternativa. Comincio a pensare che all'interno della dirigenza non stanno più remando tutti nella stessa parte, lascio a voi immaginare a chi io mi riferisca”.