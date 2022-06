Palmeri: “Napoli su Correa? E’ già tanto per l’Inter se riesce a ricavare…”

E' rimbalzata da Il Mattino di Napoli l'indiscrezione in merito ad un interesse del Napoli nei confronti di Joaquín Correa, attaccante dell'Inter che potrebbe essere messo sulla lista dei partenti. Questo il commento di Tancredi Palmeri in merito alla possibile trattativa per il Tucu: "Ammesso e non concesso che davvero il Napoli vada su Correa, altro che l’Inter vuole 30 milioni: se ne ricava 22.5m€ è già tanto".