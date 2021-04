Palmeri: “Superlega? Onore a Marotta per il suo gesto. Nonostante non fosse una sua idea…”

Palmeri ha apprezzato non poco il gesto dell'amministratore delegato Marotta prima del fischio d'inizio di Spezia-Inter

"Onore a Beppe Marotta per rimettere il proprio mandato in Lega al vaglio del consiglio. Nonostante non sia stata un’idea sua né abbia seguito il progetto, giustamente ritiene però gli altri possano sentire venir meno la fiducia in lui. Questo è un uomo con una credibilità".