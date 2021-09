Palmeri: “Inter, serve una partita accorta. Il Real in difesa concede qualcosa”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato a Tmw Radio della sfida di Champions della Juve di ieri e della gara Inter-Real Madrid

"Ieri ho rivisto la classica Juventus di Allegri da Champions. Juventus-Milan può essere un'ottima indicazione. È tornata a giocare di squadra? Non mi viene da dire che ieri la partita sia stata orientata dall'assenza di Ronaldo. Aspettiamo per dare giudizi. Fino al 22', al gol della Juventus, se c'era una squadra che doveva andare in vantaggio era il Malmoe. Poi i bianconeri hanno preso fiducia e hanno capito come fare la partita".