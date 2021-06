Palmeri: “Superlega? Presto giorno del giudizio. Ecco cosa rischiano le tre”

Il focus del giornalista a proposito del rischio dei club che non hanno fatto marcia indietro nei confronti della Uefa

Juventus, Real Madrid e Barcellona attendono ancora di conoscere il loro destino. I tre club, ancora pienamente coinvolti nel progetto Superlega , non hanno fatto alcun passo verso la Uefa per provare a ricucire lo strappo.

A questo punto si attende di capire quale sarà la loro eventuale sanzione. Ne ha parlato Tancredi Palmeri nell'odierno editoriale per TMW. Queste le sue parole: "Il giorno del giudizio sta per arrivare: la squalifica della Juventus (e di Real Madrid e Barcellona) è sempre più vicina. Deve sicuramente arrivare la sentenza della Commissione Disciplinare entro il 22 giugno, inizio dei preliminari della nuova Champions, ma l’Uefa - pur non avendo diretta influenza sulla commissione - ha fatto sapere che sarebbe utile il pronunciamento arrivasse entro il 9 giugno (il giorno prima del congresso Uefa a Roma) o comunque due giorni prima dell’inizio dell’Europeo, proprio poiché vuole evitare che la notizia oscuri la competizione in corso. La squalifica è sicura? No, ma pur non rispondendo la commissione all’Uefa, tuttavia la determinazione politica davanti e dietro le telecamere è così compatta che è difficile a questo punto pensare a una sanzione più lieve, con addirittura i 2 anni di esclusione favoriti sulla sola stagione".