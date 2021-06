Palmeri: “Superlega? Mi stupirei se non arrivasse la squalifica. Spalletti…”

Le parole del giornalista: "er quelle che sono le mie sensazioni, mi stupirei se non arrivasse una squalifica, sto vedendo che la politica è molto compatta"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri , giornalista, ha parlato così della sentenza in merito alla Superlega: "Dovrebbe arrivare prima dell'inizio di Euro 2020, non vogliono oscurare la competizione. Per quelle che sono le mie sensazioni, mi stupirei se non arrivasse una squalifica , sto vedendo che la politica è molto compatta verso questa direzione".

"Probabilmente Mourinho alla Roma, che è un'eterna vorrei ma non posso. C'è anche curiosità circa il mercato che gli verrà fatto. Ed eventualmente Sarri alla Lazio: lo abbiamo visto con un gruppo rampante ma arreso e con due gruppi di campioni, con cui ha vinto senza entusiasmare. Ora alla Lazio non ha né la forza nella rosa di Chelsea e Juventus e né la qualità dei giovani emergenti del Napoli. Sarà la sfida più difficile di tutte quelle che ha preso. È differente, gli va riconosciuto".

"Finché non si attiverà una lotta scudetto, rimarranno ancora tutti vedovi di Sarri. Spalletti non ti fa sognare perché si conosce, ma non è mai sceso sotto un livello alto di standard. Ha sempre raggiunto l'obiettivo minimo che doveva conquistare: magari non arriva oltre, ma non fallisce".