Pancaro: “Inter, Hakimi forte e funzionale al gioco di Conte. Sul suo lavoro…”

L’ex giocatore Giuseppe Pancaro ha parlato dell’Inter di Conte a Skysport e ha sottolineato: «Si riduce il gap con la Juve. Hakimi è molto forte ed è funzionale all’idea di gioco dell’allenatore interista. Ormai lui è sulla panchina nerazzurra da un anno. Credo che ripartirà nella prossima stagione non da zero, con il vantaggio di conoscere i giocatori, di averci lavorato per un anno. Ad oggi ha fatto un lavoro positivo. Per un giudizio più definitivo serve la fine del prossimo campionato».

(Fonte: SS24)