Inter, il comunicato su Hakimi? Retroscena CdS: “Ieri il Real ha chiamato in sede perché…”

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri l’Inter ha ufficializzato l’acquisto dal Real Madrid di Achraf Hakimi, Nei piani nerazzurri il comunicato sarebbe dovuto arrivare al termine della stagione. Ma il Corriere dello Sport racconta un retroscena:

“Nei piani nerazzurri, l’annuncio avrebbe dovuto essere rimandato a fine campionato: una scelta dovuta al desiderio di non creare turbative all’interno della squadra. Ma le preferenze interiste sono andate a scontrarsi con le esigenze del Real Madrid. Ieri, la “Casa Blanca” ha fatto sapere a viale della Liberazione che, dovendo inserire la cessione di Hakimi nell’esercizio chiuso al 30 giugno, aveva la necessità di ufficializzare l’operazione. Il club nerazzurro si è adeguato. Per il consueto filmato di presentazione, occorrerà attendere, come previsto, la conclusione della stagione“.

(Fonte: Corriere dello Sport)