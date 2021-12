Pancaro: “Inter, organico di prim’ordine e allenato bene. In CL non puoi sbagliare”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla gara di Madrid ma più in generale anche sul momento della squadra nerazzurra

Giuseppe Pancaro, a Skysport, ha parlato della sconfitta dell'Inter a Madrid. L'ex giocatore di Lazio, Milan e Fiorentina si è soffermato sulla difficoltà di concretizzare in Coppa nonostante le tante occasioni create da Dzeko e compagni.

-C'è discrepanza tra l'Inter più cinica in Serie A rispetto alla CL...

È fisiologico, nel campionato italiano l'Inter ha i giocatori più forti e si può permettere degli errori perché non li paga caro, può rifarsi. Invece contro squadre come il Real il minimo errore lo paghi caro, loro non sbagliano.