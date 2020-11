Pancaro: “Inter e Juve le più attrezzate, ma occhio alle sorprese. Vieri? In allenamento…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro ha parlato della lotta scudetto. In un campionato così incerto, per l’ex giocatore potrebbero esserci delle sorprese: “Questo Milan può giocarsela fino alla fine per un posto Champions, poi va detto che ci sono squadre più attrezzate, che hanno speso di più e che hanno organici superiori come Juventus o Inter, ma vediamo che in questo campionato sta regnando grande equilibrio. E chissà che non ci possa essere una sorpresa…“.

Tra tutti i top player con cui ha giocato, chi l’ha impressionata di più?

“Devo fare più di un nome… Sicuramente Bobo Vieri, e con lui si è creato un rapporto di amicizia al di là del calcio: in allenamento gli vedevo fare cose fisicamente incredibili. Stesso discorso per Nesta e Veron, che faceva cantare il pallone, alla Lazio. Poi il primo allenamento di Kaka al Milan: mi folgorò. Fece una progressione palla al piede e arrivò in porta: da lì ci accorgemmo tutti che davanti avevamo un fuoriclasse. E poi Maldini, ma sono talmente tanti…”.

(Tmw Radio)