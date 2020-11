Gds – Eriksen, qualcosa è cambiato: la speranza di Conte. È a caccia della scintilla e l’Inter…

Periodo non facile per Christian Eriksen. Il centrocampista nerazzurro fatica a trovare spazio nell’Inter, tanto che nelle ultime due partite (Real Madrid e Atalanta) non è sceso nemmeno in campo. Se a Milano le difficoltà non mancano, discorso diverso è in nazionale dove Eriksen è il protagonista principale. Nel corso dell’ultima sosta, il danese aveva tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Danimarca, a Wembley contro l’Inghilterra segnando il gol decisivo.

“Qualcosa oggi è cambiato”, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il danese è a caccia della scintilla e l’Inter ci crede spiega il quotidiano: “Perché se la scorsa sosta nazionale era stata un’occasione per tornare a giocare bene e a togliersi qualche sassolino dagli scarpini, in questa invece l’obiettivo di Christian è trovare un po’ di normalità in campo. La speranza di Conte è quella di trasformare, incanalare la garra e la spinta della nazionale per poi affermarsi, di sponda, anche in nerazzurro. Una volta per tutte. Una scintilla che potrebbe scattare con la Danimarca e divampare con l’Inter”.