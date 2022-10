Di Marzio – Panchina Sampdoria, incontro in corso con Stankovic: si cerca l’intesa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il favorito per la panchina della Sampdoria è Dejan Stankovic. "I blucerchiati infatti dopo 8 giornate avevano conquistato soltanto 2 punti e la partita contro il Monza è stata decisiva per l'allenatore ex Milan e Torino. Da due ore sta andando avanti un incontro a Milano, tra la Sampdoria, Stankovic e il suo entourage, per provare a trovare l'intesa", spiega l'esperto di mercato.