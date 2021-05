CorSera – Futuro panchine Serie A, per Inter l’incognita è l’incontro tra Zhang e Conte

Il Corriere della Sera fa il punto su quanto accadrà in Serie A nella prossima stagione per quanto riguarda gli allenatori. “Non c’è una sola squadra davvero certa di cominciare la prossima stagione con lo stesso allenatore di oggi —...

Il Corriere della Sera fa il punto su quanto accadrà in Serie A nella prossima stagione per quanto riguarda gli allenatori. "Non c’è una sola squadra davvero certa di cominciare la prossima stagione con lo stesso allenatore di oggi — al netto delle dichiarazioni ufficiali, spesso più dovute che convinte —. Sicuri di andare avanti senza cambiamenti non sono né l’Inter (con l’incognita dell’incontroConte-Zhang), né il Milan (cosa succederà a Pioli se fallirà la Champions?) e neppure l’Atalanta se la Juve dovesse tuffarsi su Gasperini", si legge in un articolo di Agresti.