Pandev: “Brava Inter, era ora. Una vittoria meritata, che dà gioia ai tifosi”

L'attaccante macedone del Genoa, tra i protagonisti del Triplete nerazzurro, si è complimentato per lo scudetto

Goran Pandev, attaccante del Genoa con un passato all'Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha voluto complimentarsi con la sua ex squadra per la conquista dello scudetto: "Brava Inter, era ora. Una vittoria meritata, che dà gioia ai tifosi. Mi spiace che il mio Genoa non li abbia fermati, ma con i campioni d'Italia è dura...".