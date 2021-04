Pandev, 100 gol in Serie A. Siparietto con Conte: “Spero vinca l’Inter”. E lui: “Non smettere”

L'ex nerazzurro ha raggiunto questo traguardo con la doppietta contro il Benevento e ha incrociato il mister ai microfoni di Skysport

«Sono tanti anni che sono in Italia, un bel traguardo. Sono felice. Non mi aspettavo di fare tanti gol. Sono una prima punta che fa tanti gol ma ho giocato anche da esterno, ho fatto tanti errori. Sono felice di aver raggiunto cento gol con la maglia del club più antico del mondo. Se giocherò ancora il prossimo anno? Penso a salvarci il prima possibile, poi vediamo, parlerò con il presidente. Fisicamente sto bene. Spero di fare un bell'europeo. E poi pensavo di smettere».

A quel punto in collegamento è arrivato Antonio Conte. Faccio complimenti al mister e spero che sia l'anno buono per vincere lo scudetto. Speriamo lo vinca l'Inter», ha detto l'ex attaccante nerazzurro. Con il tecnico pronto a convincerlo a non lasciare il calcio: «Non smettere hai ancora tanto da dare al calcio». «È dura - ha replicato Pandev». Ma il mister ha insistito: «Lo so. Ma fino a che avrai voglia di allenarti con gioia è giusto continuare».