Pandev infinito: 100 gol in Serie A. Arrivano anche le congratulazioni dell’Inter

Infinito Goran Pandev. A 37 anni, l'attaccante del Genoa ha raggiunto i 100 gol in Serie A. Arrivano i complimenti dell'Inter

Infinito Goran Pandev. A 37 anni, l'attaccante del Genoa, ultimo superstite del leggendario triplete dell'Inter del 2010 ancora in attività, ha raggiunto il traguardo dei 100 gol in Serie A. E non potevano certo mancare le congratulazioni del club nerazzurro, che ha affidato a Twitter i complimenti al macedone. Ecco il post: