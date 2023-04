Pandev: “Sempre un’emozione tornare. Champions? Spero che l’Inter vada in finale”

Goran Pandev, ex attaccante sia dell'Inter che della Lazio, ha ricevuto una maglia celebrativa poco prima del calcio di inizio del match tra nerazzurri e biancocelesti. Il macedone, intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato così: "L'Inter è la squadra che mi ha portato qua, abbiamo vinto tutto grazie a questa gente spettacolare. Tornare a San Siro per me è sempre un'emozione grande, sono contento. Analogie con la squadra che a vinto la Champions League nel 2010? L'Inter è in semifinale e se lo merita, poi ci aspettano due partite molto difficili contro il Milan, ma io sono fiducioso perchè l'Inter è una grandissima squadra e spero che vada in finale dopo 13 anni. Se lo merita la società, lo merita questa gente, lo meritano tutti quanti".