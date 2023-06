Pandev: “Inter, entra nella storia! Inzaghi se lo merita. Madrid? Io non dormii”

Goran Pandev, ex centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni de Il Giorno in vista della finale di Champions League di sabato prossimo a Istanbul contro il Manchester City. Queste le sue parole sui Citizens favoriti: «Sulla carta sembra così, ma l’Inter ha le armi per mettere in difficoltà il City e sono assolutamente convinto che lo farà. Non facciamoci fuorviare dal 4-0 dei citizens al Real Madrid, perché questa è una finale secca in campo neutro. Gli inglesi, come noi all’epoca, si giocano il Triplete: per questo sono stati costruiti, ma proprio per questo potrebbero avere più pressioni del previsto».