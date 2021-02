Panucci: “Theo e Hakimi erano da Real. Derby? Inter favorita mentalmente”

Le parole dell'ex calciatore: "Hakimi è molto più offensivo che difensivo. Theo ha grande gamba ed è determinante per il Milan"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Daniele Panucci, ex difensore, ha parlato così in vista del derby di domenica pomeriggio tra l'Inter e il Milan: "Mentalmente arriva favorita l'Inter dopo aver agguantato la vetta. Per il Milan però questa può essere una gara ideale per ritornare con la testa positiva. Ibrahimovic e Lukaku? Sono due giocatori che creano tante difficoltà alle difese. Quando li affronti, la sera prima ti danno grandi pensieri. Theo e Hakimi? Li vorrei tutti e due.