Paolillo: “Mercato? Conte non può lamentarsi. Il derby? Tutto può succedere, ricordo…”

Intervenuto ai microfoni di Calcio Today, l’ex amministratore delegato dell’Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato dell’atteso derby in programma domenica sera. “E’ una delle sfide più importanti della stagione, molto sentita perché a Milano o tifi Inter o Milan. Io lo vivevo con molta emozione, anche perché diventava un evento da vivere insieme agli amici, tanti di fede rossonera. Ricordo in particolare il derby nell’anno del Triplete, quando vincemmo per 4 a 0, per il calendario eravamo in trasferta. In queste partite non c’è mai un favorito, tutto può succedere“. Sul gap con la Juve e il mercato, Paolillo ha aggiunto: “Ci siamo avvicinati, raggiungere i bianconeri è difficile perché hanno di fatto due squadre. Questo non significa che i nerazzurri non possano vincere lo scudetto. L’allenatore sicuramente non può più lamentarsi con la società, che sta facendo grandi sforzi e di tutto per accontentarlo“.

(Calcio Today)