Inter, spettatori record dopo 17 giornate. Si va verso il milione e il derby sarà tutto esaurito

Il derby tra Inter e Milan sarà tutto esaurito a San Siro. Pochi biglietti e il Meazza sarà sold out per una gara che si preannuncia esplosiva.

“Domenica sera in casa Inter, sarà l’ennesimo con numeri record. E con i nerazzurri che grazie agli oltre 75mila spettatori (la capienza è ridotta a 75.817 per alcuni lavori nel Secondo anello arancio) supereranno addirittura quota un milione di tifosi stagionali arrivati allo stadio in 17 partite. All’andata ci furono «solo» 70.440 spettatori, stavolta il sold out non è ancora stato ufficializzato dal club di viale della Liberazione, ma è una questione puramente formale: rimangono appena 300 biglietti, l’esaurito al botteghino è assicurato”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Se si parla di scudetto del pubblico, non c’è storia da un pezzo: le milanesi guardano tutti dall’alto e l’Inter non ha rivali, guadagnando tifo a San Siro di anno in anno. Infatti riempie il Meazza in Serie A (media stagionale di 64.889 spettatori); ha incassato cifre iperboliche in Champions League (il match decisivo contro il Barcellona, a dicembre, ha portato la bellezza di 7,8 milioni di euro nelle tasche nerazzurre: record per un nostro club). Sta andando forte anche in Coppa Italia (40mila di media nelle due uscite contro Cagliari e Fiorentina) e la semifinale di andata di mercoledì prossimo contro il Napoli viaggia già verso quota 50mila. Finora gli spettatori delle partite dell’Inter sono stati 981.743, con 4 sfide che hanno superato quota 70mila, già una in più rispetto alla stagione 2018/2019: Barça più Juventus e le ultime due sfide casalinghe contro Atalanta e Cagliari”.

“Un anno fa di questi tempi l’Inter aveva portato allo stadio 833.078 spettatori, però i buu a Koulibaly contro il Napoli la notte di Santo Stefano avevano fatto squalificare il Meazza con il Benevento in Coppa Italia, mentre col Sassuolo in campionato c’erano solo 20mila ragazzini. L’impennata di questa stagione da primato, insomma, è notevole. L’effetto Champions+Conte è servito a far polverizzare gli abbonamenti a giugno, il testa a testa con la Juve al comando della Serie A ha fatto il resto. E la partita contro Sarri manterrà il primato del match più ricco di sempre in campionato: i biglietti della sfida di inizio ottobre erano più cari del derby, che quindi non supererà l’incasso di 6,6 milioni. L’Inter di Conte in più è ovviamente tra le primissime squadre d’Europa per quantità di pubblico. Davanti a tutti c’è l’irraggiungibile Borussia Dortmund, che in Bundesliga fa 81mila spettatori a partita. Poi ci sono Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e appunto l’Inter, che tallona la squadra di Zinedine Zidane (che ha 66mila tifosi di media)”, chiude La Gazzetta.